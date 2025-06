Rivolta Marassi la Uil incontra la prefetta | Occuparsi con urgenza di sovraffollamento e condizioni di lavoro

Dopo la recente rivolta nel carcere di Marassi, la Uil Liguria si mobilita per affrontare con urgenza le criticità legate al sovraffollamento e alle condizioni di lavoro. Mercoledì mattina, un incontro decisivo con la prefetta di Genova, Cinzia Torraco, ha aperto un dialogo fondamentale sulla sicurezza e il benessere nelle strutture penitenziarie cittadine. La cronaca si arricchisce di un passo importante verso soluzioni concrete e durature.

A seguito della rivolta avvenuta nel carcere di Marassi, mercoledì mattina la Uil Liguria ha incontrato la prefetta di Genova, Cinzia Torraco, per discutere della sicurezza nelle carceri cittadine. All'incontro ha preso parte Giovanni Bizzarro, segretario confederale regionale Uil Liguria con.

Genova, rivolta in carcere a Marassi: ci sono feriti. Detenuti tentano di scavalcare le mura - Genova, un nome che evoca bellezza e cultura, ma oggi si tinge di tensione. La rivolta nel carcere di Marassi non è solo un episodio isolato; è il riflesso di un sistema penitenziario sotto pressione, in un contesto sociale segnato da crescente insoddisfazione e richiesta di riforme.

