Ritrovato vivo l' uomo disperso in montagna | non si avevano più notizie da tre giorni

Dopo tre giorni di angoscia e intense operazioni di ricerca, è stato finalmente ritrovato vivo l’uomo disperso nel bosco del monte Nerone, a Piobbico. L’ansia dei familiari si è trasformata in sollievo: la sua presenza tra i pini e le rocce della montagna rappresenta una vittoria per tutte le squadre coinvolte. La sua scoperta riporta speranza e dimostra come la determinazione e il coraggio possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

È stato ritrovato in vita l’uomo disperso nella zona boscata del monte Nerone, nel territorio del comune di Piobbico. L’allarme era scattato dopo il mancato rientro a casa dell’uomo, che era stato avvistato l’ultima volta nella zona montana nella giornata di domenica. Le operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Ritrovato vivo l'uomo disperso in montagna: non si avevano più notizie da tre giorni

In questa notizia si parla di: uomo - ritrovato - disperso - vivo

Ritrovato grazie ai mezzi dei vigili del fuoco un uomo di 87 anni disperso a Vinci - Ritrovato dai vigili del fuoco, un uomo di 87 anni disperso a Vinci, nelle ricerche avviate nella notte a Spicchio Sovigliana.

Se ne parla anche su altri siti

Ritrovato vivo l'uomo disperso in montagna: non si avevano più notizie da tre giorni; Marche, ritrovato vivo dopo 3 giorni 70enne disperso sul Monte Nerone (Urbino) - LaPresse; Disperso in montagna nel Pesarese, trovato vivo dopo tre giorni.

Marche, ritrovato vivo dopo 3 giorni 70enne disperso sul Monte Nerone (Urbino) - È stato ritrovato vivo l’uomo disperso nella zona boscata del Monte Nerone, nel territorio del comune di Piobbico (Pesaro e Urbino) e disperso da domenica quando no ha fatto ritento dopo la Transumanz ...