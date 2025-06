ritrovati senza vita i due alpinisti dispersi sul monviso

Tragedia sul Monviso: sono stati ritrovati senza vita i due alpinisti dispersi, scomparsi da lunedì durante un'ascensione verso il bivacco Villata. Le ricerche del Soccorso alpino hanno portato al drammatico epilogo di questa avventura interrotta troppo presto. La comunità si stringe nel dolore, mentre proseguono le indagini per fare luce su questa perdita. Rimanete aggiornati con noi su questo triste episodio e altre notizie di attualità.

Erano diretti al bivacco Villata per affrontare il Canale Coolidge. I corpi dei due alpinisti dispersi sul Monviso sono stati ritrovati senza vita questa mattina, 11 giugno, dal Soccorso alpino. I due, un uomo e una donna, non davano più notizie dalla giornata di lunedì. La loro intenzione era quella di raggiungere il bivacco Villata e poi intraprendere l'ascensione lungo il Canale Coolidge, situato sulla parete nord del Monviso, montagna che raggiunge i 3.841 metri di altitudine. Le ricerche partite dopo ore di silenzio. Le operazioni di ricerca sono iniziate dopo che i gestori del rifugio Quintino Sella e del bivacco Boarelli non avevano segnalato la presenza dei due escursionisti.