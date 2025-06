ritrovati morti i due alpinisti dispersi sul monviso

Tragedia sul Monviso: i corpi senza vita di un uomo e una donna, dispersi dalla sera di ieri, sono stati ritrovati dal Soccorso alpino. I due alpinisti, scomparsi dopo aver pianificato un'escursione verso il bivacco Villata e l'ascensione lungo il Canale Coolidge, non avevano più fatto ritorno. La loro scomparsa ha sconvolto la comunità , lasciando un velo di tristezza e riflessione sulle insidie dell'alpinismo.

AGI - I corpi senza vita dei due alpinisti - un uomo e una donna - dispersi ufficialmente dalla tarda serata di ieri sul Monviso sono stati ritrovati dal Soccorso alpino. Dei due alpinisti i familiari non avevano più notizie dalla giornata di lunedì. Secondo quanto appreso, l'intenzione dei due escursionisti era quella di raggiungere il bivacco Villata per poi partire per l'ascensione lungo il Canale Coolidge che percorre la parete nord del Monviso, montagna alta 3.841 metri. Operazioni di ricerca e soccorso. Le operazioni di ricerca e soccorso, dopo gli accertamenti fatti presso i gestori del rifugio Quintino Sella e del bivacco Boarelli, questa mattina sono iniziate, in collaborazione con il servizio regionale di elisoccorso in Azienda Zero Piemonte, nel trasportare in quota dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese che sono stati calati al bivacco Andreotti.