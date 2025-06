Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 12 giugno | Esther scopre che Gracia è ancora innamorata di Miguel

Preparati a un episodio ricco di emozioni e colpi di scena! Domani, 12 giugno, ritorno a Las Sabinas ci regalerà momenti intensi, con Esther che scopre l’inedita verità: Gracia è ancora innamorata di Miguel. La tensione tra Paca e sua figlia raggiunge il culmine, mentre Gracia sceglie di non partecipare alle nozze. Non perdere questa puntata, in onda alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, per scoprire cosa succederà!

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Paca continua a voler decidere ogni dettaglio delle nozze, dando vita a uno scontro continuo tra madre e figlia. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani giovedì 12 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Gracia decide di non partecipare al matrimonio e getta la futura sposa nel panico. Nell'episodio precedente Dopo l'addio al nubilato, Miguel, completamente ubriaco si presenta alla porta di Gracia. L' incontro tra i due degenera rapidamente e lei lo respinge con fermezza.

