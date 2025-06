Ritorna la cena in bianco | tutte le strade chiuse

Ritorna la magica atmosfera della Cena in Bianco a Monza, un evento esclusivo che trasforma il centro storico in un raffinato ristorante all'aperto. Le strade si chiuderanno al traffico, creando un elegante palcoscenico per tavoli rigorosamente vestiti di bianco e ospiti provenienti da tutta Lombardia. Un’occasione unica per vivere un momento di classe, convivialità e stile in una cornice storica incantata. Preparatevi a un’esperienza indimenticabile, all’insegna della bellezza e della raffinatezza.

Monza si prepara alla Cena in Bianco l’evento più elegante della città . Quando il centro storico si trasformerà in un grande ristorante all’aperto, con tavoli che verranno poi apparecchiati rigorosamente di bianco e commensali, provenienti da tutta la Lombardia, che si presenteranno con un dress. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Ritorna la cena in bianco: tutte le strade chiuse

In questa notizia si parla di: bianco - cena - ritorna - tutte

Cena in bianco di Valmadrera - Sabato 28 giugno 2025, Valmadrera ospiterà la sua attesissima Cena in Bianco, un evento che celebra la convivialità e l'amicizia.

Lazio-Sarri, cena per il ritorno: agenti e ds a colloquio, sul piatto un biennale con opzione Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Ritorna la cena in bianco: tutte le strade chiuse; Torna la 'Cena in Bianco di Pisa' in Piazza Cavalieri: previsti 190 tavoli per oltre 1.500 persone; Valmadrera: torna la Cena in Bianco, il 28 giugno.

In mille alla cena in bianco. A Rocca è tutto pronto - Questa sera nella piazza della cittadina della Festa del Falò, approderanno mille persone, tutte vestite di bianco, per la ‘Cena in bianco’, organizzata dai giovani dell’associazione Pro ...