Ristorante sequestrato violati i sigilli | scatta una denuncia

Al momento del controllo, tuttavia, i militari hanno scoperto che il custode aveva violato le restrizioni e aveva consentito l’accesso all’interno del ristorante sequestrato, scatenando un’ulteriore escalation legale. La vicenda evidenzia come il rispetto delle norme sia fondamentale per tutelare la sicurezza pubblica. Una situazione che ha portato all’immediata denuncia e a ulteriori provvedimenti per garantire la legalità e la corretta gestione.

Era stato nominato custode del suo ristorante, che era stato sottoposto a sequestro il 28 maggio scorso da parte dei carabinieri del nucleo Antisofisticazione e sanità che avevano riscontrato gravi violazioni delle normative igienico sanitarie.

Una tonnellata di cibo sequestrato in un ristorante di Monte San Biagio a Latina, locale chiuso - Un ristorante di Monte San Biagio è stato chiuso dopo il sequestro di una tonnellata di cibo per gravi violazioni igieniche.

