Rissa tra sei ragazzi a schiaffi e pugni | quattro sono minorenni

Una notte di caos e tensione a Giugliano, dove sei giovani protagonisti di una rissa furiosa nei pressi di un locale. Quattro di loro sono minorenni, e l'episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a sedare la scena e a mettere in sicurezza tutti i coinvolti. La vicenda si conclude con l'identificazione dei ragazzi e l'avvio delle procedure necessarie, sottolineando ancora una volta l'importanza della prevenzione e del rispetto delle regole.

Nella notte i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti in via Appia per sedare una rissa tra 6 giovani. Si trovavano nei pressi di un locale e stavano colpendosi a schiaffi e pugni. Grazie all’intervento di altri equipaggi, le persone coinvolte sono state bloccate e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rissa tra sei ragazzi a schiaffi e pugni: quattro sono minorenni

In questa notizia si parla di: sono - rissa - schiaffi - pugni

Chivu dopo l’espulsione: «Sono il solito idiota che si mette in mezzo ad una rissa! Chiedo scusa ai ragazzi…» - Dopo l'espulsione durante la partita tra Parma e Napoli, Cristian Chivu si è definito “il solito idiota” per essersi immischiato nella rissa.

Monza, rissa via Bergamo: calci, pugni, bottigliate. "Dacur" per 33enne e 21enne / VIDEO Partecipa alla discussione

INCREDIBILE QUELLO CHE È SUCCESSO AL V. PARK Secondo una prima ricostruzione di Sportitalia, a fine partita Nicolò Zaniolo sarebbe entrato nello spogliatoi della Roma per deridere i giocatori. Da lì sarebbe partita una maxi rissa terminata con schi Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Rissa tra sei ragazzi a schiaffi e pugni: quattro sono minorenni; Rissa tra deputati turchi durante il dibattito sul collega incarcerato; Nicolò Zaniolo, follia dopo Fiorentina-Roma Primavera: schiaffi e pugni a due giocatori giallorossi. «Volevo s.

Rissa tra sei ragazzi a schiaffi e pugni: quattro sono minorenni - Nella notte i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti in via Appia per sedare una rissa tra 6 giovani.

Rissa tra giovanissimi davanti a un locale, 6 denunciati - Quattro minorenni e due maggiorenni sono stati denunciati dai carabinieri di Giugliano a seguito di una rissa scoppiata nella notte in via Appia, a Sant’Antimo, nei pressi di un locale pubblico.