Rissa sull’Appia tra Giugliano e Sant’Antimo fuori noto locale | sei denunciati

Un episodio di tensione e violenza ha animato la notte tra Giugliano e Sant’Antimo, lungo l’Appia, dove una rissa scoppiata nei pressi di un noto locale ha richiesto l’intervento tempestivo dei carabinieri. Sei persone sono state denunciate mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa escalation. Un evento che evidenzia quanto sia importante mantenere la calma e il rispetto nelle situazioni di socializzazione.

Rissa nei pressi di un noto locale di via Appia a Sant'Antimo, al confine con Giugliano. Necessario questa notte l'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. Per ragioni da accertare, nella zuffa sono state coinvolte sei persone. I militari dell'Arma

