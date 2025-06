Risorse umane e appalti Afol cerca funzionari

Afol Metropolitana apre le porte a professionisti appassionati di risorse umane e appalti, con un’opportunità unica per entrare nel cuore di Milano. Se possiedi competenze amministrative e desideri contribuire allo sviluppo delle risorse umane, questa è la tua occasione. La selezione pubblica mira a creare una graduatoria da cui attingere per assunzioni a lungo termine. Scopri come candidarti e inizia il tuo percorso verso un ruolo stimolante e duraturo!

Funzionari servizi amministrativi servizio sviluppo risorse umane Sede di lavoro: Milano. Contratto: tempo indeterminato, full time 36 ore. Afol Metropolitana rende noto che è indetta, per la propria organizzazione, una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti requisiti specificati nel bando. https:www.afolmet.it20250603selezione-per-funzionari-per-lo-sviluppo-delle-risorse-umane Funzionari servizi amministrativi servizio appalti e contratti Sede di lavoro: Milano. Contratto: tempo indeterminato, full time 36 ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Risorse umane e appalti. Afol cerca funzionari

