Rischia di annegare mentre fa il bagno a Castellabate | 70enne salvata

Attimi di paura e speranza si sono vissuti a Santa Maria di Castellabate quando una donna di circa 70 anni, in balia delle onde, ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno. Grazie al tempestivo intervento dei bagnini e dei passanti, la donna è stata salvata, dimostrando ancora una volta come l’unione e la prontezza possano fare la differenza tra vita e morte. Un episodio che ricorda l’importanza della prudenza in mare.

Attimi di apprensione in tarda mattinata a Santa Maria di Castellabate, dove una donna di circa 70 anni è stata salvata dopo aver rischiato di annegare in mare. L’episodio si è verificato lungo il tratto del Lungomare Bracale, nei pressi di una spiaggia libera. Il fatto Secondo quanto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Rischia di annegare mentre fa il bagno a Castellabate: 70enne salvata

