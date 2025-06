Riprende il furto ma non interviene | è bufera social

Il video del furto alle Albere a Trento sta scatenando un’ondata di polemiche sui social, ma ciò che davvero ha attirato l’attenzione è il comportamento di chi ha filmato senza intervenire o avvisare le forze dell’ordine. Questa scelta ha sollevato numerosi interrogativi sulla responsabilità e sulla sensibilità di chi si limita a documentare, lasciando spazio a riflessioni più ampie sul ruolo dei cittadini e sulla tutela della comunità.

Sta suscitando scalpore il video di una coppia derubata alle Albere a Trento; la particolarità della vicenda non è tanto nell'atto in sé – deprecabile, si intende – quanto nei commenti per il fatto che chi ha ripreso la scena non ha allertato dell'accaduto, ma si è limitato a riprendere.

Trento, riprende il furto ma non interviene: è bufera social.

