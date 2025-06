Ripensare l’implementazione delle reti | come MarketApps Installer migliora le installazioni per gli MSP

Milano, 10 giugno 2025 – La gestione delle reti multi-sito per gli MSP sta cambiando radicalmente grazie a nuove soluzioni innovative. Ripensare l’implementazione delle reti come marketapps installer permette di ottimizzare tempi, ridurre i costi e garantire installazioni più affidabili. Con la piattaforma cnMaestro™ di Cambium Networks, i provider possono affrontare le sfide logistiche con semplicità e precisione, migliorando significativamente l’efficienza dei loro progetti. È tempo di rivoluzionare il modo di installare le reti.

Milano, 10 Giugno 2025 – L’implementazione di reti aziendali su più siti è stata a lungo una sfida complessa e dispendiosa in termini di tempo e costi. Tra problemi logistici, aumento dei costi di manodopera e installazioni non verificate, i provider faticano a rispettare i tempi e i budget previsti per i progetti. La piattaforma cnMaestro™ di Cambium Networks consente di ripensare completamente questo processo. Riunendo tutti gli elementi di rete in un’unica soluzione end-to-end e lavorando a stretto contatto con i clienti per comprendere le loro esigenze reali, cnMaestro ottimizza le reti, fornisce agli operatori informazioni utili, riduce i costi operativi e migliora l’esperienza degli utenti finali. 🔗 Leggi su Pantareinews.com