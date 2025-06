Rios piace alla Roma ma PSG e United fanno paura | il Palmeiras chiede molto

La Roma si prepara a una stagione di grandi sfide e opportunità, con nomi importanti sul tavolo e un mercato condizionato dai limiti UEFA. Gasperini e Ranieri sono concentrati sulla rinascita giallorossa, mentre i tifosi sognano sogni grandi come quello di portare a casa un colpo decisivo. Se davanti il nome caldo è quello di Krstovic, carne al fuoco anche a...

Gasperini e Ranieri totalmente focalizzati sulla costruzione della nuova Roma, una scelta consapevole che li ha portati a rifiutare altre panchine in Italia e la Nazionale azzurra. Mercato inevitabilmente condizionato dai paletti del settlement agreement con la UEFA, ma c’è comunque il margine per fare bene, soprattutto con un uomo sapiente come Sir Claudio al timone. Se davanti il nome caldo è quello di Krstovic, carne al fuoco anche a centrocampo, dove il portale Nosso Palestra accosta i giallorossi a Richard Rios. Il mediano classe 2000 sta convincendo molto con la maglia del Palmeiras ed è piuttosto normale che, a 25 anni e con già 21 presente con la Colombia (2 gol), sia tempo per lui del grande salto in Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it