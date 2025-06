Rinvio a giudizio per Louis | quali sono le 4 aggravanti per il delitto Pierina

Il caso di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2025, sta attirando grande attenzione. Louis Dassilva, unico indagato, è stato rinviato a giudizio dalla procura, che ha individuato quattro aggravanti specifiche per il delitto. Queste circostanze rendono il procedimento ancora più complesso e delicato. Scopriamo insieme quali sono queste aggravanti e quali implicazioni potrebbero avere sul processo in corso.

Rimini, 11 giugno 2025 – A poco più di un mese dall’ avviso di conclusione delle indagini, la procura di Rimini ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Il fascicolo è ora nelle mani del giudice per l’udienza preliminare, Raffaele Deflorio, che ha fissato la prima udienza per lunedì 23 giugno, alle 9.15, in camera di consiglio, nell’aula L del Tribunale di Rimini. Tutte e quattro le aggravanti contestate dal pubblico ministero Daniele Paci durante le indagini sono state confermate nella richiesta di rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rinvio a giudizio per Louis: quali sono le 4 aggravanti per il delitto Pierina

In questa notizia si parla di: rinvio - giudizio - louis - pierina

Venezia, chiesto il rinvio a giudizio del sindaco Brugnaro e di altri 33 indagati per corruzione - La Procura di Venezia ha richiesto il rinvio a giudizio del sindaco Luigi Brugnaro e di altri 33 indagati nell'ambito dell'inchiesta "Palude", avviata dopo perquisizioni e arresti nel luglio scorso.

Enea Conti estratto Corriere.it Il giallo della morte di Pierina Paganelli si arricchisce di un nuovo capitolo. La Procura di Rimini – il pm Daniele Paci e gli agenti della squadra mobile – ha chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva, il 35enne di origine senega Partecipa alla discussione

L'omicidio di #PierinaPaganelli, chiusura indagini per #LouisDassilva sarà chiesto il rinvio a giudizio Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caso Pierina ultime notizie, chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva; Omicidio Pierina Paganelli, chiesto rinvio a giudizio per Louis Dassilva; Omicidio premeditato e aggravato, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva.

Caso Pierina, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva: “Rischia la condanna all’ergastolo” - Ieri l'indagato si è presentato davanti al gip per l’udienza di incidente probatorio su un audio rilevato la notte ...

Pierina Paganelli, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva. «Omicidio volontario - 15, l'udienza preliminare per Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni in carcere dal 16 luglio 2024 per l'omicidio della ...