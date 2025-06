Rino Gaetano regna sovrano | 44 anni senza quel calabrese anarchico che cambiò la musica italiana

Rino Gaetano, il calabrese anarchico che ha rivoluzionato la musica italiana, continua a vivere nel cuore di tutti, dai tifosi della Sampdoria ai giovani di oggi. A 44 anni dalla sua scomparsa, la sua eredità musicale e il suo spirito ribelle rimangono vivi, testimoniando che il suo talento e la sua autenticità non si sono mai spenti. La sua musica, sempre attuale, ci invita a riflettere e a sognare ancora.

C’è uno striscione memorabile dei tifosi della Sampdoria (la sua squadra del cuore) che recita: “Rino Gaetano, regna sovrano”: 44 anni dopo la sua morte, avvenuta per un tragico incidente stradale, il 2 giugno 1981, l’artista nato a Crotone e che a ottobre avrebbe compiuto 75 anni, rimane un punto di riferimento sempre attuale. Amato e conosciuto anche dai più giovani per la bellezza delle sue canzoni, l’ironia, lo spirito anarchico e ribelle. Rino Gaetano da a Il cielo è sempre più blu a Nunterregae più. Salvatore Rino Gaetano, detto Rino, iniziò a cantare a 19 anni. Una gavetta che durerà cinque anni fino a quando Renzo Arbore e Gianni Boncompagni non lo scoprirono lanciandolo ad Alto Gradimento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Rino Gaetano regna sovrano”: 44 anni senza quel calabrese anarchico che cambiò la musica italiana

In questa notizia si parla di: anni - rino - gaetano - regna

Roberto Bardella ucciso dai narcos in Brasile, il cugino Rino Polato torna a Rio dopo 8 anni: «Così il dolore è diventato solidarietà » - Roberto Bardella è stato ucciso dai narcos in Brasile. Il suo cugino Rino Polato, tornato a Rio dopo 8 anni, ha visitato il luogo del massacro per rendere omaggio e trasformare il dolore in solidarietà .

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rino Gaetano regna sovrano: 44 anni senza quel calabrese anarchico che cambiò la musica italiana; “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano: vero significato e analisi della canzone; Angelo Sorino a Celle sul Rigo con “Rino Gaetano e il Regno di Salanga”.

Rino Gaetano / 35 anni fa ci lasciava il genio della musica: I film dedicati all’indimenticabile artista (oggi, 2 giugno 2016) - Rino Gaetano, 35 anni ci lasciava il genio della musica: oggi, 2 giugno 2016 verrà ricordato a Roma da un concerto organizzato dalla sorella Anna con tanti ospiti e musica.