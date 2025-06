Rinnovo Yildiz Juve vertice per blindare il numero 10 | novità sul futuro del gioiello bianconero La decisione della nuova dirigenza

La Juventus si prepara a blindare Kenan Yildiz, il giovane talento turco che sta conquistando i cuori dei tifosi bianconeri. Con un contratto in scadenza, la nuova dirigenza ha deciso di intervenire prontamente per garantire al numero 10 un futuro brillante a Torino. Le ultime novità sul rinnovo del suo accordo promettono di rafforzare ulteriormente il progetto juventino, mantenendo vivo il sogno di un talento destinato a lasciare il segno. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Rinnovo Yildiz Juve, bianconeri pronti a blindarlo ulteriormente: novità sul futuro del talento turco. Cosa filtra sul prolungamento del contratto. Tuttosport ha fornito un importante aggiornamento di mercato Juventus riguardante il futuro di Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero nella scorsa estate ha visto il suo ingaggio salire a 1,5 milioni di euro annui. Questa stagione, con 7 gol e 6 assist in 35 presenze in Serie A, non ha fatto che confermare la sua centralità nel progetto bianconero: il club ha così in programma da tempo di blindarlo con un contratto più lungo e remunerativo. Presto ci sarà un nuovo vertice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz Juve, vertice per blindare il numero 10: novità sul futuro del gioiello bianconero. La decisione della nuova dirigenza

