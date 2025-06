Rinnovo Tudor Sky Guardalà non ha dubbi e annuncia | Nei prossimi giorni Comolli e Seric si vedranno per prolungare il contratto del croato Tutti i dettagli

Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus sembra ormai deciso: nei prossimi giorni si terrà un incontro cruciale tra Comolli e Seric per definire il prolungamento del suo contratto. La conferma giunge da Giovanni Guardalà, che non ha dubbi: Tudor resta nel club bianconero. L’attesa ora è tutta per scoprire i dettagli di questa importante trattativa, che promette di consolidare il progetto tecnico della Juve.

Rinnovo Tudor (Sky), Guardalà annuncia il futuro del tecnico croato: i prossimi giorni saranno cruciali per il prolungamento. Il futuro di Igor Tudor sarà ancora sulla panchina della Juve. L'indiscrezione, lanciata ieri da Nicolò Schira, è stata confermata anche a Sky da Giovanni Guardalà, che ha parlato di un incontro tra Damien Comolli e Antony Seric. Ecco le sue parole sul tecnico bianconero, ormai prossimo al rinnovo. PAROLE – « Ieri l'aveva fatto capire Comolli, quando ha detto che Tudor sarebbe rimasto anche per la stagione 2025-2026, con la possibilità di andare anche oltre. Qual è il discorso? Non si può partire con un allenatore con un contratto in scadenza.

