Rinnovo Tudor ecco quando è prevista l’ufficialità del prolungamento contrattuale con la Juve | spunta quella data

Il futuro di Igor Tudor alla Juventus si illumina con un rinnovo che promette stabilità e ambizioni condivise. Dopo aver conquistato la fiducia della dirigenza, il tecnico croato continuerà a guidare i bianconeri fino al 2027, consolidando il progetto tecnico e l’ambizione di riconquistare grandi traguardi. La conferma ufficiale arriverà presto: ecco quando è prevista la comunicazione ufficiale e cosa significa per il futuro della squadra.

Rinnovo Tudor, ecco quando è prevista l'ufficialità del prolungamento fino al 2027: tutti i dettagli sull'allenatore. La Juventus e Igor Tudor avanti insieme fino al 2027. Il tecnico croato, subentrato nella fase finale della stagione, ha ricevuto le garanzie richieste sul progetto tecnico e, come confermato da Gazzetta.it, è stato siglato il rinnovo. Un segnale forte da parte della dirigenza bianconera, che ha scelto di puntare con decisione su di lui. L' ufficialità del rinnovo è attesa nel weekend, ma l'accordo è già stato definito: Tudor guiderà la squadra anche nella prossima edizione del Mondiale per Club per cui è stata annunciata la lista dei bianconeri convocati.

