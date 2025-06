Rinnovo Tudor Balzarini esce allo scoperto | Dovrebbe prolungare fino al 2027 questa cosa rafforzerebbe la sua posizione anche se…

Balzarini svela in anteprima il futuro di Igor Tudor alla Juventus: un possibile rinnovo fino al 2027 che rafforzerebbe la sua posizione e garantirebbe stabilità alla squadra. La prospettiva entusiasma i tifosi e apre nuovi scenari per il club, che punta a consolidare un progetto vincente sotto la guida dell’allenatore. Ma quali sono i dettagli e le implicazioni di questa mossa strategica? Scopriamolo insieme.

Rinnovo Tudor, Balzarini esce allo scoperto sul futuro dell’attuale allenatore della Juve: tutte le dichiarazioni. Il giornalista Balzarini ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Igor Tudor, allenatore della Juve confermato anche per la prossima stagione e che potrebbe presto rinnovare con i bianconeri. PAROLE – «Dovrebbe scattare il prolungamento del contratto di Tudor fino al 30 giugno del 2027. Questo rafforza la posizione di Tudor, la sua serenità nell’affrontare questa stagione e la prossima, sempre che le cose non vadano male. Perché adesso contano i risultati e formare i giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Tudor, Balzarini esce allo scoperto: «Dovrebbe prolungare fino al 2027, questa cosa rafforzerebbe la sua posizione anche se…»

