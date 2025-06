Rinnovi Vlahovic e dirigenza da completare | come Comolli dovrà prendere in mano la Juve

Con Tudor confermato sulla panchina e le trattative di prestito già avviate, la Juventus si prepara a una rivoluzione sotto la guida del nuovo direttore generale Comolli. Con il rinnovo di Vlahovic e la strategia di rafforzamento alla portata, il club si appresta a conquistare nuovi traguardi. La sfida è aperta: la Juve è pronta a scrivere un capitolo entusiasmante della sua storia.

Confermato Tudor in panchina e definite le trattative sui prestiti già impostate da Giuntoli, il nuovo dg bianconero è pronto a tuffarsi su tre fronti caldi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rinnovi, Vlahovic e dirigenza da completare: come Comolli dovrà prendere in mano la Juve

Le prime mosse di #comolli: addio #veiga, fiducia #kolomuani. Le ultime anche su panchina e dirigenza della #juventus Partecipa alla discussione

