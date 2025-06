Rinnovato per il prossimo triennio il consiglio dell' Associazione nazionale donne elettrici

Rinnovato per il prossimo triennio, il consiglio dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici (A.N.D.E.) si prepara a rafforzare il suo impegno in un settore cruciale come quello delle energie rinnovabili. Con 79 anni di storia alle spalle, A.N.D.E. continua a essere un faro di formazione, partecipazione e autonomia politica, affrontando con determinazione le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Un nuovo capitolo si apre, e il nostro obiettivo è...

L’Associazione A.N.D.E., in campo da 79 anni in Italia, con l’intendimento di offrire uno spazio fisico ed ideale di formazione e partecipazione, rivendicando una convinta autonomia dai partiti è una realtà profondamente politica. Nel triennio scorso ha continuato a combattere l’indifferenza e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Rinnovato per il prossimo triennio il consiglio dell'Associazione nazionale donne elettrici

In questa notizia si parla di: triennio - associazione - rinnovato - prossimo

L’assemblea nazionale di ieri ha eletto la nuova presidenza e la nuova direzione di Libera, che guiderà l’associazione per il prossimo triennio. Buon lavoro a tutte e tutti noi! Partecipa alla discussione

RINNOVO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DELLA SEZIONE DI SPORT E ATTIVITÀ FISICA PER IL TRIENNIO 2025-2028 - ESITO ELEZIONI Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rinnovato per il prossimo triennio il consiglio dell'Associazione nazionale donne elettrici; Brolo, Semplice…MENTE Insieme Odv rinnova il suo direttivo; Sarnico: rinnovata per il prossimo triennio la convenzione per la gestione del Museo Bellini.

E’ stato rinnovato, per il prossimo triennio, il contratto integrativo alla Baraclit spa di Bibbiena - “Creare solidi valori vuol dire anche massima attenzione alla responsabilità sociale d’impresa” E’ stato rinnovato, per il prossimo triennio, il contratto integrativo alla Baraclit spa di ...

Kryalos Sgr rinnova gli organi sociali per il prossimo triennio - ” L'articolo Kryalos Sgr rinnova gli organi sociali per il prossimo triennio proviene da Requadro.