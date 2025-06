Rinnovato il contratto dei dipendenti regionali | orari più flessibili e spazio allo smart working

Le linee guida appena approvate - dice Messina - esprimono un impegno concreto verso il benessere dei dipendenti, introducendo orari più flessibili e uno spazio crescente per lo smart working. Questa rivoluzione nelle modalità di lavoro mira a migliorare la qualità della vita e l’efficienza della pubblica amministrazione regionale, ponendo le basi per un futuro lavorativo più innovativo e sostenibile. Un passo importante verso una pubblica amministrazione al passo con i tempi.

La giunta regionale, su proposta dell’assessore della Funzione pubblica Andrea Messina, ha approvato l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti regionali – comparto e dirigenza - per il biennio 20222024. "Le linee guida appena approvate - dice Messina - esprimono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Rinnovato il contratto dei dipendenti regionali: orari più flessibili e spazio allo smart working

