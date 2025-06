Rinforzi a Los Angeles | mandati 700 marines

In un clima di tensione crescente, Los Angeles si prepara ad affrontare emergenze senza precedenti con mandati militari e rinforzi straordinari. Donald Trump non si ferma: altri 2.000 riservisti pronti a intervenire, mentre annunci di trasferimenti di immigrati a Guantanamo accendono il dibattito politico. Intanto, Gavin Newsom si oppone con forza alla Casa Bianca, e nelle grandi città esplodono guerriglie e scontri. La situazione è ormai al limite: cosa ci attende nel prossimo capitolo?

Donald Trump spedisce anche altri 2.000 riservisti: «Senza soldati la città sarebbe in fiamme». E annuncia l’invio di 9.000 immigrati a Guantanamo. Gavin Newsom insiste: ricorso contro la Casa Bianca. Guerriglie pure ad Atlanta, Seattle, Dallas e New York. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Rinforzi a Los Angeles: mandati 700 marines

Guerriglia in California, Trump manda i rinforzi: «Senza i Marines Los Angeles sarebbe in fiamme». Newsom: «È un dittatore» – Il video - Le proteste contro i raid anti-immigrati stanno infiammando gli Stati Uniti, coinvolgendo città come Los Angeles, San Francisco, Atlanta e New York.

