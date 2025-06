rinascimento marchigiano visita alla mostra insieme al prof stefano papetti

Preparati a immergerti nel cuore del Rinascimento marchigiano con una visita esclusiva guidata dal professor Stefano Papetti, tra le opere d’arte restaurate e i luoghi simbolo del sisma. Un’occasione unica per scoprire i segreti di un’epoca di rinascita culturale, alla Mole Vanvitelliana di Ancona. L’appuntamento di oggi alle 17 al Museo Omero promette emozioni e approfondimenti che lasceranno un segno indelebile: non mancate!

Nuovo appuntamento con la serie di iniziative collaterali organizzate nell'ambito della mostra "Rinascimento marchigiano. Opere d'arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede", in corso alla Mole Vanvitelliana di Ancona. L'evento odierno, in programma alle ore 17 nella sala conferenze del Museo Omero, è forse il più atteso, poiché ha come protagonista uno dei due curatori della mostra, il professor Stefano Papetti (l'altro è Pierluigi Moriconi). L'iniziativa a dire il vero è doppia, perché Papetti, Curatore delle Collezioni dei Musei Civici di Ascoli Piceno, terrà prima una conferenza, e poi condurrà una visita guidata approfondita su tutti i capolavori esposti.