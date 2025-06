Rimini debutta in Coppa Italia Frecciarossa contro Pescara il 10 agosto

Il calcio rivela il suo fascino estivo, con il Rimini pronto a scendere in campo nella nuova stagione. Dopo la promozione in Serie B grazie alla vittoria in Coppa Italia, i biancorossi si preparano a un emozionante debutto nella Coppa Italia Frecciarossa il 10 agosto contro il Pescara. Un’anticipazione che scalda i cuori, mentre la vera sfida di campionato partirà il 24 agosto. Ma l’attesa non finisce qui…

Si parte il 24 agosto. Ma a fare da antipasto al campionato ci sarà la Coppa Italia, come al solito. Il 17 agosto è la data da fissare sul calendario, ma il Rimini in campo ci sarà prima perché, grazia alla vittoria in coppa della scorsa stagione, è stato 'promosso' tra i grandi. E debutterà nella Coppa Italia Frecciarossa il 10 agosto, sul campo del Pescara vincitore dei playoff e neopromosso in serie B. E anche nel caso in cui l'avventura dei biancorossi dovesse concludersi immediatamente, la squadra di Piazzale del Popolo salterà il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C, per entrare nella coppa della Lega Pro il turno successivo.

