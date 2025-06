Rigenerazione Urbana | proposte tipo per una città a misura d’uomo a Salerno | appuntamento alla Lega Coop Campania

Il 13 giugno 2025, alle ore 10, Salerno si prepara a diventare protagonista di un dibattito cruciale sulla rinascita urbana. Presso Lega Coop Campania, esperti come gli architetti Giovanni e Giuseppe Carpentieri e l’ingegnere Felice Carpentieri presenteranno innovative proposte per una città più vivibile, sostenibile e a misura d’uomo. Da alcuni anni, la rigenerazione urbana rappresenta il cuore di strategie per migliorare la qualità della vita; ora, è il momento di ascoltare, discutere e costruire insieme il futuro di Salerno.

Il 13 giugno 2025 alle 10 si terrĂ la conferenza stampa con oggetto "Rigenerazione Urbana: Proposte tipo per una cittĂ a misura d'uomo" a cura degli arch.tti Giovanni e Giuseppe Carpentieri, e dell'ing. Felice Carpentieri, ospitata da Lega Coop Campania via U. Pirro 12 84133 Salerno.

Arte e rigenerazione urbana a Napoli Nord, un bando a sostegno della produzione artistica per giovani under 35 - L’arte si fonde con la rigenerazione urbana a Napoli Nord grazie a "Milk (R)evolution". Fino al 23 maggio, giovani artisti under 35 possono partecipare a questo bando, promosso da Comunica Sociale e sostenuto dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per dare vita a proposte artistiche innovative e contribuire al rinnovamento della città .

In questa lezione spiego cosa si intende per "rigenerazione urbana" e quali sono le ricadute economiche e sociali, positive e negative, dei programmi di questo tipo. Il modello elaborato dal SUR Lab aiuta i decisori a capire quanto ciascun intervento risponde Partecipa alla discussione

"Rigenerazione urbana: comunitĂ , qualitĂ dello spazio pubblico e governance per cittĂ piĂą vivibili". Il seminario si terrĂ il 12 giugno a Potenza, nell'ambito del progetto Regov Ambiente, attuato da Formez con @regbasilicata. Info e iscrizioni https://formez.i Partecipa alla discussione

