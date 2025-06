Riflessione sulla democrazie Tutto esaurito per Scurati

La democrazia, un tesoro fragile che richiede costante attenzione e partecipazione attiva. In un’epoca di indifferenza crescente, il rischio di perdere il suo valore si fa più concreto, come ci ricorda Antonio Scurati nel suo "Tutto esaurito". Venerdì prossimo, Ravenna avrà l’opportunità di riflettere su questa sfida, ascoltando lo scrittore e confrontandosi con le parole che ci invitano a non dimenticare mai l’importanza di essere cittadini consapevoli.

Una riflessione sulla fragilità della democrazia, sul rischio dell'indifferenza e della mancata partecipazione, a cavallo tra storia e presente, ancora più attuale visto l'esito della campagna referendaria appena conclusa. Questo il tema attorno a cui ruoterà l'incontro con lo scrittore Antonio Scurati, che venerdì prossimo incontrerà la cittadinanza alle Artificerie Almagià di Ravenna, intervistato dalla giornalista di SkyTG24 Giovanna Pancheri. Romina Maresi, vicepresidente vicaria di Legacoop Romagna, aprirà i lavori alle 17. Seguiranno i saluti del Sindaco Alessandro Barattoni e dei presidenti di Anpi Ravenna e di Conad, Renzo Savini e Mauro Lusetti.

