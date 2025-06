Rifiuti | Tar respinge istanza cautelare Avr domenica subentro di Teknoservice

In un verdetto che rafforza la gestione locale, il Tar Puglia di Lecce ha respinto l’istanza cautelare di Avr per l’Ambiente, aprendo la strada al subentro di Teknoservice a Brindisi. La decisione, presa dalla Prima sezione (presidente Giancaspro, estensore Rossi), segna un importante passo avanti nella gestione dei rifiuti in città, confermando la fiducia nel nuovo operatore e delineando il futuro della raccolta differenziata.

BRINDISI - La Prima sezione del Tar Puglia – sezione di Lecce (presidente Giancaspro, estensore Rossi) ha pubblicato oggi la propria ordinanza con la quale ha respinto l’istanza cautelare proposta da Avr per l’Ambiente contro il Comune di Brindisi e nei confronti di Teknoservice Srl, confermando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Rifiuti: Tar respinge istanza cautelare Avr, domenica subentro di Teknoservice

