Rifiuti come risorsa | il ruolo strategico degli impianti per un' economia circolare

Rifiuti come risorsa: il ruolo strategico degli impianti per un'economia circolare. In un mondo in cui la produzione di rifiuti aumenta esponenzialmente, diventa fondamentale ripensare al loro recupero e riutilizzo. Mentre un tempo si affidava principalmente a discariche e inceneritori, le innovazioni odierne aprono nuove frontiere: impianti avanzati che trasformano i rifiuti in risorse preziose, contribuendo a un futuro più sostenibile e circolare. Un passo deciso verso un domani più verde e responsabile.

Roma, 10 giu. (askanews) - Nonostante la posizione da leader dell'Italia nell'economia circolare con un tasso di riciclo dei prodotti del 20,8%, rispetto alla media UE dell'11,8%, secondo Erion all'Europa serve un mercato unico dei rifiuti, una politica di filier

