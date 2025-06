Ricorso al Tar sui lavori per il lungomare della Bandita | Inascoltati dal Consiglio non si possono demolire le case

Il progetto di riqualificazione del lungomare della Bandita ha suscitato forti emozioni tra i residenti e gli attivisti locali. Nonostante le loro richieste di conservare le abitazioni e di limitare i lavori a una sola pista ciclopedonale, il Consiglio comunale ha respinto le osservazioni, ignorando le preoccupazioni dei cittadini. In risposta, si apre ora una strada legale: il ricorso al TAR per tutelare i diritti e il patrimonio della comunitĂ .

Avevano chiesto di non demolire case e di realizzare una sola pista ciclopedonale lungo la spiaggia. Ma le loro osservazioni al progetto di riqualificazione ecosostenibile del lungomare della Bandita sono state respinte dal Consiglio comunale nonostante fossero state, a detta loro.

