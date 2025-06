Ricominciati i lavori per il recupero del Bayesian | Ecco il nostro piano per riportarlo a galla

Ricominciati i lavori per il recupero del Bayesian: ecco il nostro piano dettagliato per riportarlo a galla. Dopo l'incontro di ieri a Palermo, le autorità marittime e investigative siciliane hanno confermato la loro approvazione, dando il via libera alle operazioni. È un passo fondamentale verso il ripristino e la valorizzazione di questo importante relitto, simbolo di storia e scoperta. Restate sintonizzati per aggiornamenti sui progressi e le sfide che ci attendono.

"Dopo l'incontro che si è tenuto ieri a Palermo, le autoritĂ marittime e investigative siciliane hanno confermato la loro approvazione per i dettagli del piano di recupero del Bayesian, presentato dalle squadre di recupero dopo la valutazione delle condizioni del relitto e del fondale marino". E'. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Š Palermotoday.it - Ricominciati i lavori per il recupero del Bayesian: "Ecco il nostro piano per riportarlo a galla"

