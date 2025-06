Riciclavano milioni di euro | il giro del denaro sporco tra Europa e Cina

Un complesso sistema di riciclaggio tra Europa e Cina ha smascherato un giro di denaro sporco che movimentava milioni di euro. La procura di Bolzano e la guardia di finanza di Cremona hanno portato alla luce un’organizzazione internazionale di evasione fiscale, conti offshore e prestanome al servizio di una rete criminale ben strutturata. Il risultato: due arresti domiciliari e un duro colpo alla criminalità finanziaria.

