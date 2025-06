Riciclaggio per 20 milioni di euro | arrestato imprenditore bresciano

Un imprenditore bresciano è finito in manette per aver orchestrato un complesso sistema di riciclaggio di 20 milioni di euro, coinvolgendo conti offshore ed evasione fiscale milionaria. Un'indagine della Procura di Bolzano, supportata dalle Fiamme Gialle, ha smascherato un giro criminale internazionale ben organizzato. Questa operazione mette in luce quanto siano sofisticate le strategie illecite per nascondere e reimpiegare ingenti somme di denaro, dimostrando come la lotta alla criminalità finanziaria sia più attuale che mai.

Un sistema internazionale di riciclaggio, conti offshore, evasione fiscale milionaria e prestanome al servizio di un giro criminale ben organizzato. È quanto emerso da un'indagine coordinata dalla Procura di Bolzano, che ha portato a due arresti domiciliari (eseguiti dalle Fiamme Gialle di.

