Riciclaggio e reati tributari Cellino e il Brescia indagati Sede del club perquisita

Un'intricata rete di elusioni fiscali scuote il mondo del calcio e degli affari: Cellino e il Brescia finiti sotto indagine, con la sede perquisita, insieme a 25 soggetti coinvolti. L'indagine ha rivelato un complesso schema fraudolento che permetteva a imprenditori di ottenere crediti IVA inesistenti, gettando un'ombra inquietante sul sistema. La verità sta emergendo, ma cosa significherà tutto questo per il club e gli investitori?

Coinvolti in 25, l'indagine avrebbe permesso di svelare l'esistenza di un articolato schema fraudolento che consentiva a diversi imprenditori di beneficiare di crediti Iva inesistenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Riciclaggio e reati tributari, Cellino e il Brescia indagati. Sede del club perquisita

Indagati Cellino e il Brescia per riciclaggio e reati tributari: perquisizioni in tutta Italia - Un'ombra si staglia sul Brescia e sul suo proprietario, Massimo Cellino, coinvolti in un'indagine per riciclaggio e reati tributari legati a crediti fiscali falsi per oltre 4 milioni di euro.

Anche la giustizia ordinaria si abbatte sul Brescia e sul suo proprietario Il club lombardo e Massimo Cellino sono indagati per riciclaggio e reati tributari collegati alla commercializzazione di crediti fiscali inesistenti per oltre 4 milioni di euro. Perquisizioni in tutt

ULTIM'ORA: Brescia, crediti d'imposta fittizi: il presidente Cellino è indagato per riciclaggio e reati tributari. Fonte: Corriere della Sera

Riciclaggio e reati tributari, Cellino e il Brescia indagati. Sede del club perquisita - Coinvolti in 25, l'indagine avrebbe permesso di svelare l'esistenza di un articolato schema fraudolento che consentiva a diversi imprenditori di beneficiare di crediti Iva inesistenti ...

Riciclaggio e reati tributari, indagati Cellino e il Brescia - Operazione costata al Brescia la penalizzazione di otto punti e la retrocessione in Serie C.