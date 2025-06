Riciclaggio e frode fiscale | in 25 nei guai Blitz anche a Caserta nella maxi inchiesta da 4 milioni

Un’operazione senza precedenti scuote l’Italia: la Guardia di Finanza smaschera un vasto sistema di riciclaggio e frode fiscale, coinvolgendo anche Caserta. Con perquisizioni e sequestri per oltre 4 milioni di euro, le indagini mettono in luce un articolato network criminale. Questa maxi inchiesta rappresenta un duro colpo all’evasione e alla criminalità economica, evidenziando l’importanza di un sistema di controllo più efficace e trasparente.

Una vasta operazione della Guardia di Finanza scuote il panorama economico italiano e coinvolge direttamente anche la provincia di Caserta. Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia, con il supporto dei reparti territoriali, hanno eseguito perquisizioni simultanee in undici. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Riciclaggio e frode fiscale: in 25 nei guai. Blitz anche a Caserta nella maxi inchiesta da 4 milioni

