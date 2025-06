Richiesta di risarcimento per la famiglia di Martina Carbonaro appello a Giorgia Meloni

L'avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina Carbonaro, 14enne tragicamente uccisa ad Afragola, annuncia una richiesta di risarcimento e un appello a Giorgia Meloni affinché si facciano luce sulle responsabilità. "Ci sono gravi lacune nella sicurezza del cantiere", afferma, sottolineando che le omissioni hanno contribuito alla tragedia. È tempo che le istituzioni assumano un impegno deciso per prevenire ulteriori tragedie simili.

Annuncia una richiesta di risarcimento, l'avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato ad Afragola, in provincia di Napoli. "Ritengo che ci siano delle gravi responsabilità da accertare - sottolinea all'ANSA il legale -, sicuramente non c'erano adeguate misure di sicurezza nel cantiere dove Martina è stata uccisa, dove Alessio ha trovato l'arma del delitto e dove poi ha cercato anche di occultarne il corpo". L'avvocato rivolge un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Chiedo il suo intervento per capire com'è possibile che un cantiere finanziato con i fondi del Pnrr versasse in condizioni di totale abbandono, senza la minima predisposizione di misure di sicurezza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Richiesta di risarcimento per la famiglia di Martina Carbonaro, appello a Giorgia Meloni

