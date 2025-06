Riccione turista 51enne muore in mare mentre gioca con le figlie

Tragedia a Riccione: un turista di 51 anni, Giangiacomo Giorgi, residente a Bologna, ha perso la vita in modo improvviso mentre giocava con le sue figlie in mare. Un malore improvviso lo ha colpito, lasciando tutti senza parole. La scoperta di questa triste realtà ci ricorda quanto la sicurezza in spiaggia sia fondamentale, anche nelle giornate più serene. È un episodio che lascia il cuore pesante e ci invita alla prudenza.

Un uomo di 51 anni residente a Bologna è morto mentre si trovava in vacanza a Riccione, probabilmente a causa di un malore che lo ha colpito mentre era in spiaggia. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, quando il 51enne, Giangiacomo Giorgi, si trovava in compagnia delle due figlie, che lo hanno visto sprofondare sott’acqua mentre stava facendo il bagno a pochi metri dalla riva. Secondo quanto ricostruito dalla Capitaneria di Porto di Riccione - intervenuta tempestivamente assieme ai soccorritori del 118 - i tre stavano giocando in acqua quando l’uomo ha perso conoscenza. Soccorsi inutili. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Riccione, turista 51enne muore in mare mentre gioca con le figlie

Un tragico incidente scuote Riccione: un uomo di 51 anni, originario di Bologna, perde la vita improvvisamente mentre si trova in acqua, davanti agli occhi sconvolti delle sue figlie.

