Riccione malore in spiaggia | 51enne muore davanti alle figlie

Un tragico episodio scuote Riccione: un uomo di 51 anni, residente a Bologna, ha perso la vita improvvisamente mentre si trovava in spiaggia con le sue figlie. Probabilmente colpito da un malore, Giangiacomo Giorgi si trovava presso il bagno 88 del litorale, dove il suo momento di relax si è trasformato in tragedia. La comunità si stringe attorno alla famiglia, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica perdita.

Un uomo di 51 anni residente a Bologna √® morto mentre si trovava in vacanza a Riccione con le figlie, probabilmente a causa di un malore che lo ha colpito mentre trascorreva momenti di relax presso il bagno 88 del litorale cittadino. Il fatto √® avvenuto nel primo pomeriggio di luned√¨, quando Giangiacomo Giorgi si. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - Riccione, malore in spiaggia: 51enne muore davanti alle figlie

In questa notizia si parla di: riccione - malore - figlie - spiaggia

Riccione, 51enne bolognese muore per un malore davanti alle figlie mentre fa il bagno - Un tragico incidente scuote Riccione: un uomo di 51 anni, originario di Bologna, perde la vita improvvisamente mentre si trova in acqua, davanti agli occhi sconvolti delle sue figlie.

Riccione, ha un malore mentre fa il bagno al mare con le figlie: morto 51enne Partecipa alla discussione

Le notizie pi√Ļ recenti da fonti esterne

Giangiacomo Giorgi morto in spiaggia a Riccione dopo un malore davanti alle due figlie piccole; Riccione, 51enne muore in spiaggia mentre gioca con le figlie: vani i soccorsi; Riccione, turista 51enne muore in mare mentre gioca con le figlie.

Riccione, 51enne muore in spiaggia mentre gioca con le figlie: vani i soccorsi - Le urla delle bambine hanno allertato il bagnino di turno, che ha provato a rianimare il turista con un massaggio cardiaco ...