Riccione donna travolta e uccisa | ipotesi auto pirata

Tragedia a Riccione: una donna di 55 anni è stata tragicamente investita e uccisa questa mattina, forse da un'auto pirata. L’incidente si è verificato in viale Settembrini alle 9, lasciando sconcertati i residenti e le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale. La comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima, mentre si cerca l’automobilista fuggitivo.

