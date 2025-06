Riccione donna investita e uccisa | si indaga su un possibile pirata della strada

Una tragedia scuote Riccione: una donna di 55 anni è stata investita e uccisa senza alcun segno di frenata in viale Settembrini. L’incidente, avvenuto questa mattina alle 9, solleva inquietanti interrogativi su un possibile pirata della strada che potrebbe essere ancora a piede libero. La comunità si stringe nel dolore mentre le forze dell’ordine indagano per fare luce su questa drammatica vicenda. Resta aggiornato su tutti gli sviluppi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia in viale Settembrini: nessun segno di frenata sull’asfalto. Una donna di 55 anni è morta questa mattina, 11 giugno, dopo essere stata travolta da un’auto in corsa, in un drammatico incidente avvenuto intorno alle ore 9 in viale Settembrini, nel cuore della città romagnola. L’incidente e le prime ipotesi. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto non si sarebbe fermata dopo l’impatto, alimentando il sospetto che si tratti di un investimento da parte di un pirata della strada. Le autorità non hanno rinvenuto alcuna traccia di frenata nel punto dell’incidente, particolare che complica ulteriormente le indagini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com