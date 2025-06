Riccione capitale della vela ad alta velocità | acrobazie e sfide al Campionato Europeo di catamarani

Riccione si conferma la capitale della vela ad alta velocità, dove acrobazie spettacolari e sfide emozionanti animano il mare. Tra le onde, piccole imbarcazioni sfidano il tempo e la tecnologia, regalando un’esperienza unica agli appassionati. Fino a venerdì 13 giugno, la spiaggia 151 accoglie il “2025 A-Class European”, un evento che unisce adrenalina, eleganza e passione. Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria manifestazione.

In questi giorni il mare di Riccione si anima di tantissime vele e viene solcato da piccole imbarcazioni veloci, protagoniste di uno spettacolo unico e affascinante, tra manovre, virate e sfide all’ultimo nodo. Fino a venerdì 13 giugno, la spiaggia 151 ospita il “2025 A-Class European. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Riccione capitale della vela ad alta velocità: acrobazie e sfide al Campionato Europeo di catamarani

In questa notizia si parla di: sfide - riccione - capitale - vela

Riccione capitale del Bridge: sette giorni di grandi sfide per il Festival Over 64 - sport più eleganti e strategici. Riccione, capitale indiscussa del bridge over 64, accoglie appassionati provenienti da tutta Italia per sette giorni di sfide avvincenti, incontri stimolanti e momenti di convivialità.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Riccione capitale del Bridge: sette giorni di grandi sfide per il Festival Over 64.

Riccione capitale estiva del pattinaggio artistico a rotelle, una raffica di appuntamenti - Il momento clou sarà il Gran galà presso la pista dei Giardini Montanari.

Torna il trofeo Italo Nicoletti, Riccione capitale del nuoto: attesi 1.800 atleti - Il trofeo Italo Nicoletti, nella sua 28esima edizione, si riconferma il più partecipato d’Italia con l’iscrizione di 88 società ...