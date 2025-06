Ricci CRO | Fanatics? Inter secondo club più in crescita dal 2020

L’Inter rafforza il suo legame con i tifosi grazie alla nuova partnership con Fanatics, una mossa strategica che ha portato a una crescita esponenziale della fanbase nerazzurra. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer del club, ha sottolineato come questa collaborazione stia contribuendo a consolidare e ampliare il ruolo dei supporters interisti, rendendo la passione ancora più viva e diffusa. La strada verso un futuro sempre più brillante per i tifosi dell’Inter sembra tracciata.

Ricci, dirigente dell’Inter, ha commentato la nuova collaborazione tra l’Inter e Fanatics. Nello specifico, il CRO nerazzurro ha sottolineato la crescita della fanbase interista. Le sue parole. FANBASE IN NETTA CRESCITA – L’Inter ha avviato la collaborazione con Fanatics. A commentare la nuova partnership ci ha pensato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officier del club di Viale della Liberazione. Ecco le parole del dirigente ai canali ufficiali del club: « L’Inter vanta una fanbase globale di oltre 530 milioni di persone interessate al nostro brand ed è il secondo club europeo in più rapida crescita dal 2020. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ricci (CRO): «Fanatics? Inter secondo club più in crescita dal 2020»

In questa notizia si parla di: inter - crescita - ricci - fanatics

Inter, che crescita sui social! Superati oltre 80 milioni di follower - L'Inter celebra un traguardo straordinario, superando gli 80 milioni di follower sui social media in un momento cruciale della stagione, con la finale di UEFA Champions League in vista.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter-Fanatics, Ricci: Per noi una rivoluzione. Il nostro club secondo in Europa per crescita della...; Inter, nuova partnership con Fanatics: gestirà il merchandising a livello globale.

Inter-Fanatics, Ricci: "Per noi una rivoluzione. Il nostro club secondo in Europa per crescita della fanbase" - Nel commentare il nuovo accordo tra Inter e Fanatics, Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, ha sottolineato: "L’Inter vanta una fanbase globale di oltre 530 milioni di pers ...

Sponsor, Inter e Fanatics annunciano una partnership di dieci anni - L'Inter annuncia una collaborazione con la piattaforma digitale sportiva e leader mondiale nel merchandising su licenza ...