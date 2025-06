Ricchi e Poveri in concerto all' Arena di Capo Peloro | tutte le informazioni utili

L’estate torna a far vibrare i cuori con emozioni indimenticabili all’Arena di Capo Peloro, e il primo grande appuntamento è sabato 12 luglio alle 21:00 con i leggendari Ricchi e Poveri. Pronti a rivivere le note dei loro successi più amati come "Sarà perché ti amo" e "Mamma Maria"? Non perdere questa occasione unica: un concerto che promette di scaldare l’estate e riempire d’allegria le serate siciliane.

Torna l'estate e tornano i concerti dal vivo all'Arena di Capo Peloro. Appuntamento sabato 12 luglio alle ore 21 con I Ricchi e Poveri. Pronti a cantare i loro grandi successi? Sarà perchè ti amo, Mamma maria, Se mi innamoro, Ma non tutta la vita solo per citare alcuni delle numerose hit che.

