Riccardo Cocciante | Napoli ha il profumo della spontaneità e dell' amore | VIDEO

Riccardo Cocciante ci guida tra le emozioni di Napoli, una città che respira autenticità e amore. Nel suo video, l'artista svela quanto questa terra gli sia cara, parlando di un legame reciproco fatto di calore e spontaneità. Napoli, con il suo cuore pulsante, rappresenta un’ispirazione eterna, un luogo dove l’anima si esprime senza filtri, regalando emozioni profonde e genuine. E proprio questo sentimento rende la città unica e inimitabile.

"Ogni territorio è importante. Ogni posto è importante. Napoli, io la sento molto. Perché Napoli mi sente. Questa reciprocità è un fatto sentimentale, di calore nell'espressione. Ci siamo sempre molto scambiati delle emozioni e mi piace Napoli per questo. Napoli è spontanea. Noi artisti sul palco.

