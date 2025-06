riccardo cavina trionfa al golf club le fonti nella gara axa assicurazioni

Un risultato da applausi al Golf Club Le Fonti, dove Riccardo Cavina ha dominato la gara Axa Assicurazioni e Investimenti, conquistando il primo posto con un incredibile giro in 66 colpi. La sua performance impeccabile, nonostante due errori nelle prime nove buche, ha lasciato il pubblico senza fiato, dimostrando ancora una volta il suo talento straordinario nel mondo del golf. La competizione si è conclusa con un trionfo che rimarrà nella storia di questa stagione sportiva.

Sabato la gara Axa Assicurazioni e investimenti ha aperto l’attivitĂ agonistica del secondo fine settimana di giugno al Golf Club Le Fonti. Uno straordinario Riccardo Cavina (nella foto) ha sbaragliato la concorrenza vincendo grazie a un giro in 66 colpi, ben sei meno del par previsto per i professionisti. Il golfista bolognese ha commesso due errori nelle prime nove buche, completate un colpo meno del par, mentre ha realizzato percorso netto in quelle di ritorno con ben cinque birdie. Gianluca Bosco (39), Emiliano Lorenzoni (44) e Giuseppe Macrina (49) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Giovanni Bacchi Reggiani (36), Stefano Lelli (39) e Maurizio Padovani (40). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net