Ribaltone Vlahovic la Juve rilancia | il colpo di scena è netto

Il mondo del calcio si infiamma con il sorprendente ribaltone di Vlahovic: la Juventus, dopo aver conquistato la Champions League, si prepara a rilanciare il suo attaccante nel grande scenario europeo. Un vero e proprio colpo di scena che segna un nuovo capitolo nel futuro della Vecchia Signora, pronta a scrivere pagine ancora più brillanti. Ribaltone Vlahovic, la Juve rilancia: il colpo di scena è appena iniziato.

In casa Juve, di fatto, bisogna registrare un rilancio sul futuro di Dusan Vlahovic. Dopo aver raggiunto nell'ultimo turno di campionato con il successo rimediato al Penzo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, di fatto, in casa Juventus ci sono dei profondi cambiamenti, soprattutto a livello dirigenziale. Basta pensare 'solamente' al divorzio con Cristiano Giuntoli. (Ansa Foto) tvplay.it Nella Juventus, infatti, bisogna segnalare sia l'aumento di poteri a disposizione di Giorgio Chiellini che l'arrivo di Comolli.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'"indirizzo" di mister Tudor sembra già definito

