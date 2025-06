Ribaltone Chiesa Napoli e Milan spiazzate | l’offerta indecente

Ribaltone clamoroso nel calcio internazionale: Federico Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool per tornare in Italia, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori. La volontà dell’esterno offensivo di riscattarsi nel nostro campionato si scontra con le sfide di una situazione complicata in Premier League. La sua partenza potrebbe cambiare le carte in tavola, aprendo scenari inesplorati per il futuro di questa promessa del calcio italiano. Ribaltone Chiesa,...

Colpo di scena incredibile per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa: ecco dove potrebbe andare l’esterno offensivo Federico Chiesa vuole assolutamente ritornare in Italia. È questa la priorità dell’ex Fiorentina e Juventus, ora al Liverpool dove però non ha collezionato tantissime presenze, un po’ per il discorso degli infortuni e della forma da recuperare e naturalmente per la concorrenza difficile da scardinare. (Lapresse) – tvplay.it Il rientro in Serie A di uno degli eroi dell’Europeo vinto dall’Italia di Roberto Mancini ha il desiderio di riassaporare il calcio del Belpaese con Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri interessate ad ingaggiare il calciatore in uscita dal Liverpool. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ribaltone Chiesa, Napoli e Milan spiazzate: l’offerta indecente

Chiesa su Allegri: "È un vincente, per il Milan è una grande scelta" Scrive informazione.it: Chiesa su Allegri: 'È un vincente, per il Milan è una grande scelta' Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa, attaccante del Liverpool, ha parlato così del suo futuro e del suo possib ...