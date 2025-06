Riaprite la fontanella dell’Evam I 5 Stelle tornano a incalzare il sindaco

Il Movimento 5 Stelle di Massa torna a chiedere con determinazione la riapertura della fontanella Evam, chiusa ormai da anni nonostante il vasto sostegno dei cittadini. Con oltre 700 firme raccolte nel 2024, l’appello è forte e chiaro: il benessere della comunità merita attenzione. "Il Comune dispone di 10 milioni di euro di avanzo di bilancio – afferma Elisa Giovannelli – eppure, ancora una volta, il sindaco non ha previsto un solo euro per..."

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Massa torna a chiedere con forza la riapertura della fontanella Evam, chiusa ormai da anni, nonostante le oltre 700 firme raccolte nel 2024 da cittadini massesi che ne sollecitavano il ripristino. "Il Comune ha a disposizione 10 milioni di euro di avanzo di bilancio – dichiara Elisa Giovannelli, rappresentante del gruppo – eppure, ancora una volta, il sindaco non ha previsto un solo euro per rispondere a una richiesta concreta e sentita da tante persone. L'acqua è un bene comune e la fontanella Evam rappresentava un punto di riferimento per chi desiderava approvvigionarsi di acqua sorgiva, pura e gratuita.