Retegui Juventus valutazione alta e muro dell’Atalanta | i bianconeri prendono tempo e… Il piano per arrivare all’attaccante

In un calciomercato sempre più imprevedibile, la Juventus si prepara a un’operazione strategica per assicurarsi Mateo Retegui, il promettente attaccante dell’Atalanta valutato tra 55 e 60 milioni. Tuttavia, il muro dei bergamaschi e il piano di attesa dei bianconeri indicano che la trattativa potrebbe richiedere tempo. La corsa all’attaccante è appena iniziata, e il futuro di Retegui si deciderà nelle prossime settimane.

Retegui Juventus, valutazione alta e muro dell’Atalanta: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Il calciomercato Juve non ha ancora portato all’assalto decisivo per Mateo Retegui, centravanti dell’ Atalanta e della Nazionale. Come riportato da La Repubblica, il club bergamasco non intende cedere il classe 1999, preferendo mettere sul mercato Scamacca. La valutazione per Retegui è alta: 55-60 milioni di euro. La Juventus prende tempo e valuta anche altre piste offensive, mentre il Milan, altro club interessato, osserva con attenzione gli sviluppi. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com